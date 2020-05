Cambian dinámica, flores a domicilio

Por: Giselle Soriano

Se acerca el 10 de mayo día de las madres y algunas personas ya están pensando en cómo festejar a su mamá ese día como Samuel Vela quien buscó opciones por internet: “Con anticipación yo pedí un obsequio en este tipo de aplicaciones que ahora existen en línea, pues un detalle que ya me llegó con anticipación. También con un mariachi virtual el 10 de mayo y a eso agregándole un pequeño pastel que claro lo pedí servicio a domicilio, y bueno para festejarlo aquí entre mis hermanos, mi papá y pues mi mamá”.Por otra parte Alberto Merida nos comenta su festejo: “Pues yo le voy a festejar a mi mamá, le pienso llevar un mariachi a las 12 de la noche y le voy a da un ramo de flores, además de que le compré un collar bastante bonito y le vamos a hacer un pastel y la vamos a consentir todo el día y cantarle porque yo canto, mi hermanos toca la guitarra y pues es padre”. Mencionan que lo importante no es cómo festejar a mamá sino la intención.

Pretendían vender arreglos

Debido a que solamente negocios esenciales como la venta de alimentos se encuentran abiertos, las personas no han encontrado florerías abiertas como lo señalaron David Mesa y Carlos Gamero: "Encontramos la novedad de que está todo cerrado, estábamos sobres para la venta del 10 pero a lo que vemos pues no, no vamos a hacer nada". -"Pues venimos a buscar paquetes de flores, follaje pero se encuentra todo cerrado y es muy difícil". Además comentaron que inclusive en Mezquitán no hay florerías abiertas ya que ellos las buscaban para vender este 10 de Mayo.

Hacen venta por internet

Con motivo de buscar más alternativas para incrementar las ventas de flores este 10 de Mayo, algunos floristas como Miguel de la florería Cristina han optado por el servicio a domicilio y por internet a causa del COVID 19: "Serán a domicilio y tenemos la promoción del envío gratis ya que está muy trabajoso si tenemos la venta abajo un 80% para motivar a la gente lo que hicimos es envío gratis y mantener precio, ahí sí le perdemos pero tenemos que seguir trabajando". Al bajar sus ventas hasta un 80% decidieron vender en redes sociales y por teléfono al 3310531204 y 3322042508.

En Felipe Ángeles unos cuantos sí están vendiendo

En el mercado Felipe Ángeles de Guadalajara encontramos pocos floristas que dicen tener aún pocas ventas ya que no tienen encargos como en años pasados comentaron Anita, Alma y Maribel vendedoras de flores: "Hasta ahorita no tenemos ningún pedido solo a lo que vaya a venir la gente, si antes sí teníamos, ahorita no hay trabajo no se arriesgan a gastar lo que no tienen". -"Nada no hay nada, no hay pedidos de nada, a ver si de pronto nos llega algo verdad". -"Está tranquilo, no sé cómo nos vaya a ir está tranquilón". Además comentaron que la venta para este 10 de mayo ha bajado en al menos un 50% y aunque las autoridades informaron que no está permitida la venta de flores en la calle, ellos decidieron no cerrar su negocio.