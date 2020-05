Emiten alerta sanitaria por intoxicados con Metanol

Por: Antonio Neri

Con motivo de la intoxicación masiva que dejó al menos 26 personas fallecidas y 79 intoxicadas por el consumo de alcohol, en Tamazula y Mazamitla, fue emitida un alerta sanitaria por parte de la Secretaría de Salud del Estado.

La Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco Denise Santiago Hernández indicó que va dirigida a varios sectores, empresariales y de producción que utilizan este producto: “No adquirir ni utilizar alcohol a granel o envasado, sino solo del que provenga de empresas formales debidamente registradas y cuyo producto presente el certificado de calidad correspondiente de un laboratorio establecido y si tiene duda de un producto, si presenta un olor o coloración distinta o si la documentación que lo ampara no corresponde con el producto o el precio no es proporcional con el del mercado no lo adquiera es comprar un grave riesgo”. En las investigaciones que se llevan se encontraron que empresas de la ciudad de México y de Torreón Coahuila, habrían participado en la distribución del metanol.

Aseguran pipa con metanol

Una pipa con metanol fue asegurada por el personal de la Fiscalía del Estado relacionada con la intoxicación masiva por ingesta de alcohol en Tamazula y Mazamitla.

La cisterna con 20 mil litros del producto, fue incautada en una empresa citada en la población de Tesistán en Zapopan, donde en una empresa se pretendía fabricar gel antibacterial. De las investigaciones se desprende que los involucrados cambiaron el alcohol por metanol para poder distribuirlo, así lo explicó el Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez: “En un peritaje realizado a solicitud del Ministerio Público y por información de determinados laboratorios por solicitud de COPRISJAL definitivamente reúne las características de un alto contenido de metanol de tal manera que el producto fue debidamente asegurado, mencionarles que tenemos personal trabajando en la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza haciendo diversas inspecciones a domicilios en virtud de que se localizó documentación de que los embarques venían de aquella localidad”. Al momento solo está una persona bajo proceso penal por homicidio de 26 personas.