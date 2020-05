Este 10 de mayo panteones cerrados

Por: Víctor Ramírez y Giselle Soriano

En la Zona Metropolitana de Guadalajara estarán cerrados los panteones municipales este domingo 10 de mayo, para el municipio tapatío así lo confirmó el alcalde Ismael del Toro. En el caso de Tlaquepaque los nueve panteones permanecerán cerrados prácticamente a la totalidad de los ciudadanos y sólo se permitirá el ingreso de dos personas en servicios de cremación, incluso desde el jueves se tendrán operativos y se prohibirá la venta de flores, señaló Alfredo Gaviño, coordinador de servicios públicos: "No se dejarán instalar puestos de ventas de flores afuera o dentro de los cementerios, invitar a los ciudadanos que no vayan porque van a estar cerrados, no se permitirá al ingreso". En este operativo también participarán elementos de Protección Civil para atender posibles emergencias y reforzar al resto del personal que participará.

Asimismo los panteones delegacionales, municipales y privados de Zapopan, se mantendrán cerrados hasta el 30 de mayo, comentó Carlos Montero de Alba, director de cementerios municipales: "Es una medida de precaución, y preventiva para toda la ciudadanía, ahora nos toca cuidarnos aunque es un día importante ayudarnos unos a los otros". Solo se permitirá el ingreso a los panteones a quienes requieran un servicio urgente como inhumación, exhumación y cremación.