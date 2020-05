Más de 5 mil mdp déficit en presupuesto por COVID

Por: Víctor Ramírez

El análisis realizado por los integrantes de la Mesa ampliada para la Reactivación Económica de Jalisco determinó que el déficit presupuestal generado por la pandemia de COVID 19 alcanza los 5 mil 83 millones de pesos, explicó el secretario técnico de la mesa Mauro Garza: "Que existe un déficit presupuestal estimado de 5 mil 83 millones de pesos para este año 2020, 3 mil mdp son para atender la contingencia, 1 mil 263 mdp por la caída de los ingresos estatales y 820 mdp por disminución de ingresos federales". Ante este escenario se hará un ajuste presupuestal o austeridad por 5 mil 600 millones al cancelar nuevas contrataciones, bajar viáticos, pasajes, obras de infraestructura no iniciadas, mercados y unidades deportivas entre otras.

Sobre las obras no iniciadas que se afectarán en todos los municipios del estado el titular de Hacienda Pública, Juan Partida detalló: "De infraestructura, hay alguna afectación de temas de carreteras de manera importante yo diría que esos son los dos rubros afectados, son obras municipales que qué incluyen, mercados municipales, unidades deportivas, calles ese tipo de cosas drenajes etc, de carreteras también". Además se tendrán recortes en viáticos, gasto en gasolina, no habrá nuevas contrataciones, en el sector agropecuario también se detendrán modernizaciones y en turismo se recortará el gasto para promoción y viajes gratuitos durante las vacaciones entre otros programas de todas las dependencias.