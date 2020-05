Piden les dejen vender el 10 de mayo

Por: Víctor Ramírez

Representantes de un grupo de floristas del Parque Agua azul demandan que se les considere como un negocio esencial al formar parte de la cadena de la agroindustria y piden que se les permita vender este fin de semana por ser día de las madres señaló Ana Abel Delgadillo, representante de los vendedores de flores y arreglos: "No entendemos por qué las florerías las manejan como un negocio no esencial cuando también tenemos funerales, la gente ha venido llorando pidiéndonos que les vendamos un arreglo para enterrar a su muerto , cadenas grandes están vendiendo flores, nosotros tenemos 62 años como unos sí y otros no". Destacó que en este ramo hay más de 60 mil empleos en juego y más de 7 mil hectáreas de flores a punto de perderse por esta condición.

Gobierno les responde

Será difícil poder autorizar al sector de los floristas que vendan el 10 de mayo como lo piden los representantes de este gremio, ya que uno de los problemas que tiene para ser considerados como esenciales es la aglomeración de personas que pudieran tener en este momento señaló el coordinador de desarrollo cconómico Alejandro Guzmán Larralde. En Jalisco están en riesgo alrededor de 2 mil millones de pesos en ventas y la producción de 7 mil hectáreas sembradas para estas fechas.