Sin operar 20% de las unidades del transporte público

Por: Giselle Soriano

Aproximadamente el 20% de las unidades del transporte público se encuentran sin operar esto debido a que no han instalado las máquinas de prepago en las unidades, comentó el Secretario General del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte en el Estado de JaliscoArnoldo Licea: “No se te permitía trabajar si no traías todo el sistema de prepago, entonces hoy lo que está pasando es que todas las unidades que no traen instaladas las alcancías de prepago, de acuerdo a lo que marca la norma pues están paradas ahorita. Están trabajando aquellas que sí instalaron, que sí cumplieron y así se está trabajando el día de hoy”. Además comentó qué la falta de instalación fue porque las empresas no instalaron a tiempo el sistema de prepago y la falta de interés de algunos empresarios pese a que había un plazo para instalar este sistema.