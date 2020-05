Cancelan espacio para fallecidos de COVID19

Por: Víctor Ramírez

Ante el miedo que generó entre los habitantes de la colonia Miramar en Zapopan la habilitación de una morgue temporal en las obras del hospital de cancerología para tratar los cuerpos de fallecidos de Covid-19, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer que se cancela el proyecto y buscarán otras alternativas: "Pues entendemos también qué es un momento en el que hay miedo, que hay zozobra, que hay mucha desinformación que se puede generar un ambiente de preocupación de manera muy fácil, y que además que hay quienes, por otro tipo de intereses buscan hacerlo. Por eso he tomado la decisión de cancelar este asunto para que evitemos la preocupación de la gente, no estamos en un momento en que se pueda permitir esto. Quiero decirle a los vecinos de la colonia Miramar que he platicado también con el presidente Lemus y que hemos trazado una ruta para resolver este asunto de otra manera, lo digo para que no quede duda, no se va a hacer la obra de adecuación para poder habilitar este espacio para el manejo de los cuerpos durante la crisis sanitaria". Dijo que en ningún momento se pretendía poner en riesgo la salud de nadie y así seguirán ya que la idea es que no se utilicen pero sí estar preparados.