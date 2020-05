Mesa de reactivación económica decidirá reapertura de negocios

Por: Víctor Ramírez

El próximo viernes se podría dar a conocer qué negocios no esenciales y sectores serán los que reactivarán su actividad una vez superada la pandemia de COVID-19 y conforme a los datos que se tengan de la enfermedad, señaló el coordinador general de desarrollo económico, Alejandro Guzmán, aunque no se atrevió a señalar una fecha probable: "Por seguir por supuesto haciendo el control y el monitoreo de los % de contagios y de la capacidad de los hospitales y debemos seguir monitoreando la situación, no debe haber reapertura si la situación sanitaria no está controlada". Esto lo determinarán los integrantes de la mesa técnica ampliada del plan de reactivación económica del estado en donde se abordarán cinco temas básicos como impacto, empleos perdidos y tipos de apoyos.

Podrían contraer deuda a largo plazo

Para impulsar un plan adecuado de reactivación económica el Gobierno de Jalisco no descarta contraer más deuda a largo plazo y eso será determinado por los integrantes de la mesa técnica ampliada del plan de reactivación económica y el monto a contratar en caso de que se considere necesaria señaló el titular de la Hacienda Pública, Juan Partida: "Vamos a poner la información a disposición de todos los participantes del impacto que nos causa la contingencia desde el punto de vista tanto de ingreso como de gasto y una de las posibilidades para poder cubrir esto y contribuir a la reactivación económica del estado sí es la deuda de largo plazo, no se ha definido una cantidad". Además no se tendrán despidos de burócratas, pero tampoco habrá nuevas contrataciones y se verá si hay una reducción voluntaria de salarios de funcionarios de primer nivel para destinarlos al tema de salud.