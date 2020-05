En Gdl 3 clausuras por no ser esenciales

Por: Víctor Ramírez

Al menos tres clausuras y restricción de departamentos no esenciales como perfumería y juguetes fue el saldo de las verificaciones realizadas por personal del Ayuntamiento de Guadalajara para verificar que tiendas departamentales y de autoservicio respeten las medidas de aislamiento social y de salud emitidas por la pandemia de Covid-19 señaló el jefe de gabinete Erick Tapia: “Las inspecciones más recientes se realizaron a tiendas departamentales, supermercados y distribuidoras de calzado. El saldo que arroja las 60 visitas es de tres clausuras totales y una parcial a una cadena departamental por ofrecer productos considerados no esenciales. Asimismo se restringieron departamentos no esenciales como perfumería, juguetería, cosméticos, deportes y muebles en 35 establecimientos. Durante estas inspecciones también se verifica el cumplimiento de las medidas sanitarias emitidas por las autoridades”. De esta forma se continuará verificando que los negocios que no cierren de forma temporal al menos respeten las medidas emitidas por la emergencia sanitaria.