Aseguran que siguen respondiendo solicitudes de transparencia

Por: Víctor Ramírez

Independientemente de que los términos para responder solicitudes de transparencia están suspendidos debido a la pandemia de Covid-19, el gobierno del estado no detuvo en su totalidad esta área y a la fecha ha respondido el 35% de las solicitudes hechas por ciudadanos, señaló el gobernador Enrique Alfaro: “Por eso también quisiera aclarar algo que se ha manejado en algunos medios en los últimos días, porque es cierto que desde el 20 de marzo se suspendieron los términos y plazos para poder contestar a las solicitudes de transparencia. Sin embargo el Gobierno de Jalisco tomó la decisión de no apegarse, necesariamente a esa suspensión de plazos, decidimos seguir trabajando, y al día de hoy de las solicitudes que se han presentado en este periodo hemos contestado ya el 35% y la instrucción que tiene hoy el área de transparencia gobierno es que vamos a seguir trabajando en ese sentido, no necesitamos plazos de lo que hacemos, el que nada debe nada teme, no hay nada que esconder". Dijo que sólo así van a demostrar su compromiso con la transparencia y contar con la autoridad moral para demandar que cada quien cumpla sus obligaciones.