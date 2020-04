Reconoce a los niños que soportan el encierro

Por: Víctor Ramírez

Los niños y niñas son los otros grandes héroes de esta pandemia de Covid-19 ya que muchos de ellos han podido soportar el aislamiento social y en este día internacional del Niño el gobernador Enrique Alfaro hizo un reconocimiento a su esfuerzo ya que está celebración no podrá ser como en otros años con fiestas o festivales: “El día de hoy celebramos el Día del Niño, lo que más queremos lo que más valoramos. No lo vamos a hacer como cada año, con fiestas con festivales, lo vamos a tener que celebrar en casa, pero hoy vamos a mandarles un mensaje diciéndole que no son solamente lo que más queremos que además somos Auténticos Héroes, porque ha estado muy bien, toda está difícil situación por la que hemos pasado, nos han puesto un ejemplo de disciplina y de buen comportamiento, que estamos cerca de salir adelante y que los necesitamos hoy más que nunca, por eso le recordamos que hoy no es momento para salir a eventos, o salones de fiestas que hay quedarnos que hay que poner el ejemplo”. A través de un video que publicó en las redes sociales, lo acompañó la más pequeña de sus hijas y mandaron una felicitación a los niños y niñas de Jalisco.