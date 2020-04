Vinculan a proceso a chofer que agredió a enfermera

Por: Antonio Neri

Señalado de haber discriminado a una enfermera y obligarla a bajar de su camión para que no lo contagiara del coronavirus, un conductor de transporte público fue vinculado a proceso y se le dictaron seis meses de presentarse a firmar a los juzgados de Puente Grande. Se trata de Oscar Eduardo “N” quien es operador de la ruta 619, fue detenido por la Fiscalía del Estado al conseguir una orden de aprehensión por el delito contra la dignidad de las personas.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de abril en la avenida de Las Torres en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera en el municipio de Tlaquepaque cuando la trabajadora de la salud abordó el colectivo, pero el sujeto le negó el servicio ademas de ofenderla. Sobre los detalles Yadira García, relato su amarga experiencia: “ Yo estaba esperando el transporte público en la terminal, me subí y el chófer ve mi identificación de mi trabajo y me empieza a decir que me baje de su transporte público, yo no me bajé yo le dije que no me iba a bajar, fui y me senté, no me quiso recibir el pago y esto ocasiona mi incomodidad porque soy una prestadora de servicio público y el hecho de que me diga de que nosotras tenemos la culpa de que el país esté así ya es una discriminación a mi profesión". El Juez Segundo Penal Oral Juan José Rodríguez Velarde, también emitió otras restricciones de que el imputado no moleste a la víctima.

Pide apoyo a la ciudadanía

Los trabajadores de la salud son los menos culpables de la aparición de Covid-19 y a pesar de las carencias con las que trabajan para salvar vidas, no merecen ser agredidos o discriminados por la población ya que ellos arriesgan hasta su vida por asistir a cualquier persona. Yadira García que labora en la Cruz Verde y Cruz Roja, y que fue discriminada por un conductor de transporte público, pide apoyo a la ciudadanía para evitar ser agredidos porque solo por portar uniforme blanco o hasta una credencial pueden ser hasta linchados: “En el momento en que me puse a pensar, él pudo haber ocasionado que la gente se me echara encima por las palabras que me dijo y hay muchos compañeros a los cuales agreden y realmente le doy gracias a dios que no me agredió la gente del transporte público, pero pudo haber pasado que me agredieran y sola”. En días pasados otro sujeto fue vinculado a proceso y se le dictó seis meses de prisión preventiva por agredir a otra trabajadora de la salud en las cercanías de la clínica 110 del IMSS.