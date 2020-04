Asociaciones Civiles se manifiestan en contra de medidas de COVID19

Por: Víctor Ramírez

Representantes de diversas Asociaciones Civiles se manifestaron en contra de las medidas en materia de salud para prevenir los contagios del COVID19 por considerarlas como anticonstitucionales, ya que atentan contra algunas garantías individuales señaló Raúl Argaez integrante de la Asociación Nacional por la Independencia de México: “El gobernador destaca por querer sacar provecho político y económico de los problemas del Estado, muestra de ello es la manipulación que ha hecho de la contingencia ambiental para conseguir reflectores con miras electoreras futuristas con actitudes dictatoriales de confrontación y rebeldía con el gobierno federal y declaraciones déspotas y ofensivas hacia quienes no pueden por necesidad quedarse en su casa y deben salir a trabajar. En el Estado existe una gran cantidad de problemas por resolver que el gobierno del Estado está desestimando con el pretexto de la pandemia”. Señalaron que el endeudamiento por más de 7 mil millones de pesos en 16 meses y los beneficios no llegan a los más necesitados y por otra parte dicen que las autoridades estatales no atienden el tema de la seguridad.