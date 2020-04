En Zapopan la mayoria usa cubrebocas

Por: Luis Antonio Ruiz

A la fecha se han entregado alrededor de 30 mil cubrebocas en el municipio de Zapopan y la gran mayoría los, informa el regidor Oscar Javier Ramírez y a la fecha la comisaría solo ha hecho apercibimientos por NO usar cubrebocas: “Te puedo decir que en Zapopan el reporte de la comisaría que prácticamente lo máximo que ha llegado es a apercibimientos. La gran mayoría de las personas cuando no lo traen puesto las aperciben para que se los pongan, se los ponen y los que no traen, también debo de comentarlo, que nuestra policía trae cubrebocas y ha estado entregando a los que carecen de uno”. A la fecha se siguen entregando cubrebocas en los diferentes puntos del municipio y colonias más vulnerables.