Entregan equipo de protección a personal de la Cruz Verde

Por: Víctor Ramírez

Ante la falta de distribución de insumos de protección para los trabajadores de la Cruz Verde, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara, José Miguel Leonardo decidió iniciar una campaña de apoyos y a la fecha han entregado más de 3 mil cubrebocas, googles, trajes y lo último fueron termómetros digitales: “Acudimos a la Cruz Verde Delgadillo Araujo a petición de los compañeros porque nos comentaron que estaban tomando temperatura con termómetro de Mercurio y eso hacía que tuvieran un contacto directo a la llegada del posible contagiado de Covid, decimos comprar un termómetro láser y se los llevamos. No sabemos por qué no les han entregado y más ahí en la Delgadillo Araujo que es centro Covid-19 y no sabemos por qué no tiene y vamos a hacer la compra de otros cuatro termómetros”. Señaló que constantemente mantendrán este apoyo a estos trabajadores ya que tienen un alto grado de contagio y no se les puede abandonar y a la fecha han invertido alrededor de 80 mil pesos en todo lo entregado.