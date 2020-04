Niega Alfaro haber descuidado la seguridad en el Estado

Por: Víctor Ramírez

A través de un video al concluir la reunión de seguridad, el gobernador Enrique Alfaro señaló que por contener la pandemia de Covid-19 no descuidan los otros temas, especialmente el de seguridad que es el que más afecta a los ciudadanos: “Pareciera o algunos pueden pensar que no estamos atendiendo la agenda normal de gobierno, la agenda de los grandes temas, particularmente el de seguridad, quiero decirles que estamos concentrados en ello, todos los días estamos trabajando igual, estamos concentrados en esta agenda que es prioritaria vamos terminando una reunión de seguridad y quiero decirles que los resultados son muy alentadores, que seguimos avanzando, me encantaría que pudieran ver lo que se nos presenta, pero por razones legales eso es imposible”. Agregó que los indicadores del Sistema Nacional de Seguridad indican que los homicidios y delitos diarios van a la baja, pero en el caso del robo se incrementó un poco fuera del área metropolitana de Guadalajara.