En Gdl 30% de la población no cree en el COVID

Por: Víctor Ramírez

En Guadalajara alrededor del 30% de los habitantes de la capital de Jalisco siguen sin creer que exista la pandemia de Covid-19 y su fácil transmisión, por lo que no atienden las indicaciones de las autoridades y salen a las calles sin ninguna protección, señaló el director de Protección Civil y Bomberos de la Perla tapatía, Felipe de Jesús López: “Falta que ellos sigan y nos sigan haciendo caso, que crean en lo que les estamos diciendo, tenemos alrededor de un 30 por ciento de la población que está escéptica, no se quiere poner el cubrebocas, que no hacen lo posible por salir únicamente una persona por el mandado sino que se llevan a toda la familia y esto aunque sea una cantidad menor la que no hace caso es una cantidad que no hace caso y se puede multiplicar hasta por tres los casos”. Ese 30% de incrédulos puede llegar a reflejar cerca de 300 mil personas, si es que se toma en cuenta que hay poco más de un millón de habitantes en Guadalajara y la cruzaban más de un millón todos los días en situación normal.

Accidente en el hogar pueden aumentar

Con el aislamiento social debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 los accidentes como incendios y choques en Guadalajara disminuyeron alrededor del 40% pero ahora preocupan los accidentes dentro del hogar debido a la ansiedad o depresión que genera el encierro, pero también los menores pueden tener quemaduras o ingesta de productos químicos señaló el director de Protección Civil, Felipe de Jesús López: "Envases especiales, no en envases de refresco porque los menores de edad, sobre todo niños todavía no saben leer o todavía no tienen conciencia pueden pensar que es refresco y le pueden tomar y se van a contaminar y van a tener alguna intoxicación o la pérdida de la vida, por eso ese tipo de productos, buscar un lugar adecuado que lo puedan tener en una parte y cuidar cuando están haciendo de comer que los niños no estén jugando en la cocina porque por accidente se les puede caer algún tipo de olla con cosas calientes”. Explicó que en donde la estadística se mantiene similar a la del año pasado es con los incendios en las fábricas por diversos factores.