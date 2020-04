Comerciantes del centro protestan por bajas ventas

Por: Giselle Soriano

Comerciantes de la zona centro de Guadalajara de las calles: Juan Manuel , Santa Mónica, Alcalde y Zaragoza, se manifestaron para exigir apoyos por las bajas ventas desde hace 5 años por la construcción de línea 3 del tren ligero y ahora la contingencia por el coronavirus, señaló su representante Enrique Hernández: “Pues estos cinco años no hemos podido ahorrar, no hemos podido ganar dinero. Nuestra idea es mantenernos para cuando abran la Línea y el Paseo Alcalde, pues salir beneficiados, se nos junta con esta pandemia, pues realmente somos gente que hemos trabajado muchos años más de 30 años y ahorita nos vemos una gran necesidad de que nos apoyen porque no tenemos dinero ya para para las rentas, para la luz”. Además señalan que las ventas han disminuido hasta un 90% en más de 80 negocios.