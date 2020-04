Mantienen comunicación gobernadores para el Pacto Fiscal

Por: Luis Antonio Ruiz

El Gobernador Enrique Alfaro Ramirez informó que sí ha tenido contacto con otros gobernadores del país para el tema del Pacto Fiscal y en su momento llevar a cabo una Convención Nacional Hacendaria para ver qué es lo que hace falta para mejorarla: “Nada más vía telefónica con algunos gobernadores sobre la idea de estar avanzando en los trabajos de preparación para una eventual convocatoria a una Convención Nacional Hacendaria, que pudiera generar un espacio adecuado para discutir los ajustes que se requieren el pacto fiscal. No hay un bloque de gobernadores, no estamos generando a un grupo de personas para poner una agenda sobre la mesa. Esperamos que se puede dar en un ejercicio de diálogo ya que salgamos de esto, es un tema que ha venido a discutir su aparición en la discusión pública en este momento porque lo más complicado es explicar porque los estados en medio de esta crisis tenemos que estar enfrentando solos en términos económicos, el reto, no es asunto menor el que hayamos tenido que recurrir a la voluntad y al apoyo de los empresarios, por ejemplo para ese tipo de cosas”. El mandatario lamentó que tuvieran que acudir al apoyo de los empresarios para enfrentar el COVID-19.