Investigan fiesta en Puente Grande

Por: Luis Antonio Ruiz

Ya investiga el gobernador Enrique Alfaro Ramírez la fiesta que se realizó en el penal de Jalisco y dejó claro que habrá consecuencias contra quien permitiera estos hechos ante la contingencia de COVID-19, y rechaza que se haya baja la guardia: “Estoy pidiendo o más bien solicité desde la primera hora de la mañana poder hacer una revisión del tema. Si me das oportunidad en un ratito más que tenga el reporte de que pasó y de cómo están las cosas con mucho gusto les digo, están apenas revisando este asunto. Entonces en un rato más habrá una respuesta sobre este tema pero, pues evidentemente no es correcto lo que la foto refleja, no es algo que se pueda tolerar, y por supuesto que habrá medidas al respecto, se informó ayer que particularmente en medio de emergencia sanitaria hay todo un programa de monitoreo y de muestreo dentro de las instalaciones”. Además el gobernador indicó que se estarán intensificando las medidas sanitarias para evitar casos.

Supuestamente la fiesta fue organizada por el empresario Horacio Servín Martínez, detenido en diciembre por un presunto fraude, la fotografía fue publicada hoy por el periódico Mural, el hecho ya se investiga.