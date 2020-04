Jalisco preparado hasta para una etapa 4 de la pandemia

Por: Luis Antonio Ruiz

Presentaron los avances del proyecto de Reconversión Hospitalaria y Sede Alterna COVID-19, el director general de servicios de salud Jalisco, José de Jesús Méndez de Lira adelantó que la entidad cuenta con la capacidad de atención hospitalaria en esta fase 3 de la pandemia: “En Jalisco seguimos trabajando en el escalamiento hospitalario. Actualmente tenemos 102 pacientes hospitalizados en forma simultánea. Hasta el momento hemos utilizado aproximadamente como bien lo refería el 12% de la capacidad hospitalaria de esta primera etapa, es decir ninguno de los hospitales considerados ha rebasado la capacidad instalada. Hay que recordar que la capacidad instalada en una primera etapa se tenían 958 camas, las cuales hasta este momento sólo el 11% han sido utilizadas. En la segunda etapa Jalisco está preparado para contar con mil 320 camas, en una tercera etapa 2 mil 185 y una cuarta etapa hasta tres mil 165". El interior del estado cuenta con el equipo e insumos para atención de pacientes de COVID-19.

Por su parte el coordinador general estratégico de crecimiento y desarrollo económico, Alejandro Guzmán Larralde, destacó que se requiere de 180 millones pesos para la operación del Hospital Ángel Leaño, el cual será utilizado únicamente para pacientes de COVID-19, los trabajos van muy avanzados y a la brevedad entrará en operaciones: “Es de 180 millones de pesos. 35 millones para obra civil e infraestructura, o sea toda la parte de remodelación y de rehabilitación de instalaciones. 70 millones en equipo hospitalario y alrededor de 75 millones para operarlo durante 3 meses, evidentemente si esto fuera menos o más se ajustaría esa cifra. De momento ya dispuso de 31 millones de pesos para la restauración de instalaciones eléctricas, de gases y sanitarias, y además evidentemente absorbería pues la mayor parte de los gastos de operación, alimentación y retribución al personal médico estimados en aproximadamente 75 millones de pesos”. A la fecha se han recaudado 50 millones de pesos de donaciones para la operación del hospital.

Reconoce que se pongan cubrebocas

El gobernador de Jalisco reconoció Enrique Alfaro Ramírez la respuesta de los jaliscienses tras haber anunciado las medidas sanitarias como el uso obligatorio del cubrebocas para evitar los menos contagios posibles de COVID-19: "El carácter obligatorio del aislamiento social y del uso de cubrebocas. Por cierto hoy y ayer que estuvimos haciendo la valoración, pero hoy en el recorrido de la oficina hacia acá pude constatar que la medida del cubrebocas los jaliscienses se la tomaron en serio y por ello quiero reconocer al pueblo de Jalisco por su compromiso. No vi a una sola persona que no trajera cubrebocas, desde Casa Jalisco hasta acá y eso es una gran señal, hay quien dice `nombre el gobernador está actuando con mucha fuerza, son medidas autoritarias´, no, en realidad es un llamado para que todos de manera pareja hagamos nuestra parte”.puntualizó.

Radar Jalisco funciona

El programa "Radar Jalisco" sí a dado resultados al detectar más casos de COVID-19 por encima de los que se informan a nivel nacional, por ello el estado ha decidido informar aparte los detectados por la UdeG y laboratorios privados, comenta Alfaro Ramírez: “Lo que estamos diciendo es que aunque la federación decida contabilizar solamente los casos que están los laboratorios del sistema de salud pública, nosotros sí vamos a darle información y vamos a presentar los resultados y vamos a darle seguimiento a los casos de todas aquellas fuentes que estamos considerando parte del programa Radar Jalisco, es decir, los casos que ayer hablaba Fernando Petersen, 28 digamos adicionales a la cifra que presenta la federación incluye, por ejemplo, el de laboratorios privados que estén acreditados ante INDRE, incluye el esquema que tenemos con la Universidad de Guadalajara. ¿Entonces qué vamos a hacer nosotros? Dar información completa de Jalisco, independientemente que la federación por cuestiones de método están subiendo solamente lo que se generan en los laboratorios reconocidos para ese efecto". Al aplicar más pruebas en Jalisco se detectan más casos y se les puede dar seguimiento.