Batallan para tomar clases en línea

Por: Redacción W Radio

En Jalisco más de un millón 700 mil alumnos de educación básica, retomaron sus clases pero en modalidad en línea, la Secretaría de Educación del estado (SEJ) habilitó el sitio web de Recrea Digital (recreadigital.jalisco.gob.mx) para que alumnos de primaria y secundaria ingresen a tomar sus clases y terminen el ciclo escolar que ya lleva 75% de avance, Ángel Daniel Martínez Toribio es alumno de 1er año de secundaria y cuenta el proceso para acceder a sus clases en línea: "Nos vamos a la página de la escuela y ahí ponemos una parte que se llama aulas virtuales, ahí ponemos usuarios y una materia y aparecen los trabajos en diapositivas, pero lo que todavía no sé es si tenemos que editar las diapositivas para contestarlas por word y subirlas otra vez".



Además la SEJ habilitó una programación de clases por televisión abierta a las 10 de la mañana por Once Niñas y Niños y por Jalisco TV de lunes a viernes. Sin embargo, Ángel detalla que no es lo mismo porque no le entienden a las clases y entre sus compañeros se organizan: "Las clases no me gustan porque no le entiendo y mis maestros no están conectados para responder preguntas y ahorita estamos ayudándonos entre mis compañeros y yo en un grupo de whatsApp y estamos viendo cómo hacer todo eso y así le vamos entendiendo más". Al ser clases en línea los alumnos sienten ausencia del maestro, aunque algunos están presentes en la plataforma, la queja de que algunos docentes no están preparados o "acostumbrados" para llevar las clases en esta modalidad es una constante. En la Universidad de Guadalajara desde mediados de marzo las aulas son virtuales, el ciclo escolar de la Universidad 2020-A de bachillerato, licenciatura y posgrados terminará de forma virtual, para ello la UdeG amplió plazos para las evaluaciones y la asignación de calificaciones de dicho semestre, ajustó metas de los planes de estudio, y calendarios de evaluación educativa, Daniela García estudiante de la licenciatura en nutrición cuenta su experiencia: "Pues al principio si fue un poco complicado más por parte de los profesores porque no todos están acostumbrados a usar plataformas virtuales y pues uno como alumno si tiene que echarle más ganas a la hora de estudiar, poco a poco nos vamos adaptando". De acuerdo a un estudio elaborado por la FEU Federación de Estudiantes Universitarios, los alumnos presentan estres y ansiedad ya que en algunos hogares comparten computadora con toda la familia, por tanto terminan viendo clases y haciendo tarea en sus celulares, muchos no tienen internet, o tienen que ir a plazas públicas o “colgarse” de una red, lo que refleja las necesidad de algunas familias y la orientación psicológica que necesita la comunidad estudiantil.

Los padres de familia ahora fungen como profesores de sus hijos, papel que no es fácil desempeñar y más cuando hay algunos que continúan yendo a trabajar como Anallely Díaz madre de dos niñas estudiantes de primaria: "Es más trabajo para los papás, sé que hay papás que no están laborando o en su casa, y se junta el trabajo y las tareas, porque prácticamente estamos siendo maestros de nuestros hijos, en mi caso yo sí sigo saliendo de casa para ir a trabajar es todavía más difícil, tengo que llegar a dar la clase". Otra de las situaciones es cuando no se tiene internet en casa ni computadora, en ese caso la SEJ pide buscar las formas como apoyarse con el vecino, o compañeros de clase para bajar las tareas y en un equipo prestado subirlas al portal para que las revisen los profesores.