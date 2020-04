Policía de Zapopan dispersa lugares de concentración

Por Giselle Soriano

El municipio de Zapopan aún continúa exhortando a la población, por medio de perifoneo a través de las unidades de la corporación policíaca para que se queden en casa, comentó el comisario Roberto Alarcón Estrada: ”Nuestras unidades tienen la indicación de aproximarse a aquellos lugares donde vean concentraciones y exhortar a la gente para que se disuelva, para que no estén concentrados ahí y desde luego que si hay la necesidad en lugares donde están esperando el camión por ejemplo, reiterarles que usen el cubrebocas, que se pongan el cubrebocas”. Señaló que es necesario que se eviten las reuniones de todo tipo a menos que sean extremadamente urgentes, esto con el motivo de evitar contagios por coronavirus:“Queremos exhortarlos e invitarlos a que en estos momentos por los que estamos pasando que no haya reuniones de ese tipo, no exista hacer reuniones, por alguna causa que no lo creo pero fuera absolutamente necesario hacerlas, pues que mantengan la sana distancia en esa misma reunión manteniendo la sana distancia de los dos metros, desde luego respetando el bienestar del resto de ciudadanos”. En este sentido comentó que la policía tiene la facultad de emitir apercibimientos por el ruido excesivo en caso de que dichas reuniones sobrepasaran el límite permitido.