Especial atención a los bancos en Zapopan

Por: Giselle Soriano

Zapopan realizará una supervisión a los bancos esto debido a que no siguen las medidas de higiene para evitar la propagación del Covid-19, explicó el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro: “Nos hemos encontrado que muchas sucursales bancarias estaban sin medidas de higiene, sin guardar la sana distancia entre los usuarios del banco al interior e incluso con los propios trabajadores pero también con las personas que estaban afuera , las personas que están haciendo fila en las sucursales bancarias , deberán de portar el cubrebocas, deberán de guardar sana distancia , si al interior de una sucursal bancaria o de cualquier otro negocio no existen estas medidas de sana distancia y de higiene y que se utilice cubrebocas , pueden ser clausurados”. El fin de semana se clausuraron 37 negocios por no acatar las medidas de higiene y no ser negocios esenciales.

Reparten cubrebocas

En cumplimiento con las medidas obligatorias emitidas por el gobierno de Jalisco para evitar la propagación del Covid-19, Zapopan comenzó la distribución de cubrebocas en diferentes zonas del municipio ya que nadie deberá estar en lugares públicos sin portarlo, señaló el presidente Pablo Lemus Navarro: “Los primeros días serán de socialización , hoy y mañana sobretodo para hacer entender a las personas con la entrega de los cubrebocas que lo deben de portar siempre en calle , a partir del próximo miércoles se endurecerán las medidas como ustedes saben el decreto publicado por el gobernador del estado dice que no portar el cubrebocas en calle es una falta administrativa y por lo tanto esta persona puede ser llevada a un juzgado municipal , es importante decir que el cubrebocas debe ser utilizado en un Mercado, en un tianguis o cuando se circule en la calle”. De reincidir en no usar el cubrebocas se procede a la detención y se envía a juzgados para determinar la sanción, asimismo los negocios no esenciales que estén abiertos serán clausurados.