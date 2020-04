En Tonalá multa administrativa y trabajo humanitario

Por: Luis Antonio Ruiz

Anuncia el presidente municipal de Tonalá Juan Antonio González Mora medidas más duras para evitar que los ciudadanos no salgan de sus casas en caso de no ser necesario esto con la finalidad de evitar contagios por el COVID-19, entre ellas destacan ser arrestadas y su multa administrativa o trabajo comunitario: “En caso de que reincidan o no obedezcan a ese llamado amable que vamos a estar haciendo por parte de la autoridad pues esto se tomará como una falta administrativa y se podrá detener incluso y mandar al área de juzgado cívico con la finalidad de que se ha la sanción correspondiente que puede ser desde un arresto o puede ser un trabajo comunitario que vaya que ahora necesitamos manos para sanitizar los espacios públicos". Por otro lado el presidente de Tonalá entregó cubrebocas en diferentes puntos del municipio para evitar más contagios del COVID-19, y está medida será obligatoria para todos los ciudadanos y comercios que estén operando, en caso de no acatar las medidas serán sancionados los establecimientos: “Cerrando los espacios públicos. Estuve yo presente en la plaza Cihualpilli. Se acordonó totalmente para evitar el uso de los ciudadanos y las aglomeraciones. De Ahí seguimos a Santa Cruz de las Huertas, ahorita estoy en la colonia Loma Bonita y así vamos a seguir por todos los centros fundacionales el día de hoy. Personalmente estoy supervisando los trabajos del cierre de estas plazas públicas de estos barriales, unidades deportivas. Comentarte también que estamos supervisando las paradas de camiones dándoles a los ciudadanos cubrebocas, diciéndoles la obligatoriedad de usar el cubrebocas”. El gobierno del estado dotó de cubrebocas al municipio Tonalá para entregar a los ciudadanos.