Se manifiestan en el centro músicos y operadores de turismo

Por: Giselle Soriano

Operadores de autobuses dedicados al turismo se manifestaron en las afueras de Palacio de Gobierno del estado de Jalisco para exigir al gobernador , Enrique Alfaro, apoyos para subsistir, señaló José Luis Orozco y Germán Torres ambos operadores de autobuses de turismo: "Lo que le pedimos es recursos, apoyos, porque ellos piden que se quede uno en sus casas pero hay deudas, préstamos, familias que tenemos que alimentar, es más lo que pedimos, aunque sea préstamos pero necesitamos solventar los gastos". -"Por el turismo más que nada, no mueve el turismo, estamos en cuarentena, no trabajamos somos operadores de autobuses de turismo, entonces cómo mantenemos una familia". Además señalaron que el turismo se ha visto afectado por el coronavirus hasta en un 100% esto debido a que las personas no están viajando.

Señalan que al interior del estado los compañeros esperan la ayuda del estado, de lo contrario tienen otro plan pic.twitter.com/GE1WxpSvv5 — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) April 17, 2020

Por otro lado músicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara se manifestaron también afuera de Palacio de Gobierno para exigir al ejecutivo estatal, una mayor rapidez en la entrega de los apoyos económicos y acciones más concretas a favor de la economía jalisciense, señaló Pablo Resendiz y Jorge Rodríguez ambos músicos: "Pedirle al señor gobernador que nos tomen en cuenta porque desgraciadamente nosotros no tenemos sueldos seguros, prestaciones, entonces somos gente que vamos al día, ya nuestra reserva ya se acabó". -"Somos los músicos de Guadalajara, nos estamos manifestando porque se nos acabó lo económico necesitamos que nos apoye el gobierno y agilice los apoyos que está dando". Aproximadamente más de 20 mil personas del gremio artístico se encuentran afectadas, debido a que su lugar de trabajo cerró a causa de la pandemia.