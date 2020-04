Mercado Corona permanece casi cerrado

Por: Giselle Soriano

Comerciantes del Mercado Corona en Guadalajara señalan que las ventas han disminuido hasta un 90% además de que más del 70 % de los locatarios han optado por cerrar por la baja venta, señaló Emilio Sánchez y Karen Casillas ambos comerciantes del Mercado Corona: “Anteriormente sí, el mercado se veía más lleno y ahorita completamente está vacío el mercado, fácilmente un 70% o un 80 % de locatarios es lo que está cerrado del mercado". -“Pues casi nulas la verdad , es muy, muy poco la venta qué hay.” Además señalaron que el Mercado cierra a las 5 de la tarde por la emergencia sanitaria del COVID 19, y como no tienen clientes y la mayoría cerrados, los amantes de lo ajeno han aprovechado para robar algunos locales, explicó Mauricio Ramírez comerciante del Mercado Corona en Guadalajara: “Que más gente, día con día se mete a robar, locales o casas habitaciones o por fuera, como aquí, estamos afectados y vulnerables porque no hay las medidas de seguridad para una contingencia cómo está pues y por donde se meterán pues un ingenio mexicano, tal vez”. Además comentó que los locales que más han sido afectados son los que no venden comida, los que contienen cosas de más valor como ropa o electrónicos