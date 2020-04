Trasplantes de órganos suspendidos en Jalisco

Por: Luis Antonio Ruiz

Ante la suspensión de trasplantes en Jalisco por la contingencia del COVID-19, el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco que preside el Dr. Francisco Javier Monteón Ramos señaló que esto se debe a la seguridad de los propios pacientes, ante la sospecha que se realizaron algunos en el hospital privado Puerto de Hierro, comentó no descartan realizar una investigación: "No hay nada comentado al respecto, se dio con una mera indicación desde el Centro Nacional de Trasplantes por la contingencia, por seguridad, esto no debiera ser. Desde la fecha que se paró, el 18-20 de marzo ya hace un mes que paró el programa de donación aquí en el estado, se puede pedir información al hospital para ver esto”. A la fecha siguen suspendidos temporalmente todos los programas de donación y trasplantes de órganos por el COVID-19.