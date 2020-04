Justifican a empresas jaliscienses que laboran pese a Emergencia Sanitaria

Por: Luis Antonio Ruiz

El coordinador del gabinete económico del gobierno de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, lamentó la postura de las autoridades federales, al señalar que no informan de manera puntua cuáles empresas puedan cerrar, esto al ampliarse el aislamiento social por el COVID-19.

El funcionario federal descartó que no estén acatando las indicaciones, ya que en la conferencia del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López – Gatell, incluyo a Jalisco como uno de los estados, en donde aún siguen abiertas empresas que no son de actividades esenciales.

“Las empresas que están operando parcialmente, están aplicando protocolos de sanitización, distanciamiento social y protección de poblaciones de alto riesgo, de acuerdo con las inspecciones de autoridades municipales, estatales y federales. Rechazamos las amenazas al sector empresarial jalisciense. Le pedimos al señor López – Gatell que elimine cualquier elemento político en sus declaraciones. Esperamos que en lugar de ataques con información imprecisa, los empresarios jaliscienses reciban por parte de las autoridades federales, apoyos y estímulos a las pequeñas empresas y a las personas del sector informal”, señaló Guzmán Larralde.

Las empresas no esenciales que se negaron a cerrar se ubican en Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Puebla, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Jalisco. 5/5 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 16, 2020

A la fecha se han realizado tres apercibimientos a empresas jaliscienses.

Empresarios piden ampliar plazos fiscales

El líder de la COPARMEX Jalisco, Mauro Garza Marín, dijo que no hay apoyos del gobierno federal para el sector empresarial, por lo que se perderán miles de empleos. El empresario señaló que no piden no pagar impuestos, sólo ampliar el plazo y solicitan líneas de crédito para salir de esta situación.

"Prácticamente no hay nada, creo que hay una línea de crédito de hasta 25 mil pesos para mico empresas, pero no están establecidas las reglas de operación y por supuesto que no nos deja satisfechos. Las bolsas que se están dando, los apoyos claros y puntuales que hemos pedidos, son muy diferentes a lo que el gobierno federal está manejando. La cantidad de cientos de miles de empleos que se pueden perder es muy preocupante. Reitero, en ningún momento hemos pedido no pagar, hemos pedido diferir el pago de impuestos, pero no hemos tenido respuesta", dijo el líder empresarial.