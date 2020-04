Federación no ha entregado pruebas a estados

Por: Luis Antonio Ruiz

El secretario de salud de Jalisco Fernando Petersen indicó que no hay fecha por parte del gobierno federal para la entrega de las pruebas a las que se había comprometido de mandar a todos los estados del país para el COVID-19: "Dentro de las pruebas que se aprobaron por el INRE era el COVAS y el Xpert había una promesa de que se nos iban a entregar a todos los estados pruebas Xpert, no han llegado se supone que iban a llegar en paquete, inicialmente se había hablado de más de 90 mil pruebas Xpert para todo el país, sin embargo no tenemos todavía ni la fecha ni los reactivos para hacerlo, en Jalisco existen las máquinas Xpert solo esperamos los reactivos, nosotros seguimos buscando alternativas para poder encontrar estos PCR de acción rápida". El estado sigue a la espera de las pruebas rápidas de la federación.