UdeG retirará a médicos pasantes e interinos que no tengan condiciones

Por: Luis Antonio Ruiz

Deja claro el Rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva que no se ha tomado una postura sobre si se retiran o no los médicos internos y residentes de los hospitales pero que no pueden estar en áreas COVID-19, pero si se les brinda toda la seguridad se analiza esta decisión:“Los internos no pueden estar en áreas de riesgo, no pueden estar en áreas de urgencia, no pueden estar en áreas COVID, pero también mientras se les garantice a nuestros residentes, a nuestros internos el que no estén en esas áreas de riesgo, hemos decidido retirarlos porque me parece que hay más que nunca Jalisco requiere de capacidades, en otras universidades los han decidido hacer porque no han puesto en las condiciones en las que les ofrecían a estos internos, hemos tratado de escuchar a los internos y residentes para garantizarles las condiciones y obviamente, donde no se les garantice, les vamos a retirar”. El rector exige mayor seguridad para todos los médicos internos y residentes de los hospitales.