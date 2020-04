Arrancan aplicación masiva de pruebas PCR

Por: Luis Antonio Ruiz

Anuncia el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva el modelo de vigilancia epidemiológica ante el COVID-19, llamada "Radar Jalisco" y será el Centro de Ciencias de la Salud de la casa de estudios, donde se van a aplicar las pruebas desde el vehículo, serán 500 pruebas diarias en todo el estado: "12 mil pruebas en total de saque, lo que vamos a tratar es incrementar el número de pruebas para poder mantener el ritmo de 500 pruebas diarias durante un mes, cuando menos ese es el objetivo, el monto de inversión son 47 mdp que incluye aspectos logísticos, los trajes etc". En este sistema participarán 434 personas, dos call centers con atención las 24 horas, 10 módulos de atención fijos, 2 módulos de atención itinerantes de la Secretaría de Salud Jalisco y 53 vehículos en Zona Metropolitana de Guadalajara e interior del estado, donde ya están operando en varios municipios las unidades móviles para hacer las pruebas PCR: "Tenemos ya recorriendo Tala, Autlan, La Huerta, El Grullo, Cihuatlán, Lagos de Moreno, Tepatitlan, La Barca... la idea es tener la capacidades de ir a las comunidades para que la gente no tenga que ir a Guadalajara, lo que hicimos es hacer rápidas las pruebas PCR".

Asimismo Alfaro Ramírez lamentó que el gobierno federal aún tenga el bloqueo para la adquisición de pruebas rápidas para el COVID-19, para que los estados puedan comprarla a laboratorios internacionales, hasta hoy aún está el bloqueo: "Lo que recibimos fue la negativa a comprar pruebas rápidas, todavía hasta el día de hoy en la mañana no se ha levantado el bloqueo que existe para poder importarlas, desde la semana pasada se anunció que esto ya se resolvería, y la verdad es que no se resuelve". Considera que a diferencia del modelo federal de toma de pruebas que es pasivo y aleatorio, ”Radar Jalisco” "Sistema de detección activa" es un modelo proactivo.