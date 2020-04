Balnearios a punto de quebrar

Por: Víctor Ramírez

La falta de clientes y el cierre de instalaciones por la pandemia de Covid-19 provoca que varios de los Parques Acuáticos de Jalisco estén al borde de la quiebra debido a que en las temporadas de asueto de Semana Santa y Pascua se tiene el 40% de los ingresos del año por lo que no podrán sostener su plantilla laboral más allá de dos meses sin ingreso señaló Rafael Castellanos, presidente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Occidente: "No contamos con algún apoyo estamos a 1 ó 2 meses de que realmente esto sea un cierre masivo de negocios, y otra de entrada por más que queramos no podemos mantener al personal es que el problema es que son cero ingresos, hay negocios que se van a empezar a medio reactivar, sí está crítica la situación". En estos centros de esparcimiento llegan al año un millón de visitantes y dan sustento a mil 500 familias de forma directa y a más de 5 mil de forma indirecta en municipios como Villa Corona, Jamay, Tapalpa, Colotlan, Encarnación de Díaz, entre otros.