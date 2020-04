En Zapotlanejo sí acatan las medidas de aislamiento social

Por: Víctor Ramírez

En Zapotlanejo la actividad comercial, turística y social prácticamente se detuvo ante la emergencia sanitaria por coronavirus y los ciudadanos están a la espera de poder recuperar sus acciones cotidianas cotidianas y eso lo agradece el presidente Héctor Álvarez: “Todo está parado, ese tema es una parálisis total también en nuestro municipio, es importante atender las indicaciones del gobernador de no salir de nuestras casa, no salir de nuestros municipios, no salir de vacaciones, esos lugares de esparcimiento, de recreación, convivencia familiar tendrán que esperar para mejores tiempos, cuando superemos esta crisis”. Ahora la esperanza es poder pasar esta pandemia lo antes posible y recuperarse de todo el impacto negativo en especial la parte económica ya que es un municipio que vive del turismo y la venta de ropa.