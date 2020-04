Jalisco pasa del lugar 2 al 14 en contagios

Por: Redacción W Radio

Jalisco pasa del lugar número 2 al 14 en contagios a nivel nacional, la estrategia que se implementó desde el 12 de marzo de suspender clases, eventos masivos y otras medidas de distanciamiento social han ayudado a bajar los casos informó el rector de la UdeG Ricardo Villanueva: "Jalisco pasa del segundo lugar al 14, como Jalisco se ha sostenido y han funcionado las estrategias de aislamiento que se han hecho, es evidente, este virus se movió por avión, llegó a todo el mundo con casos importados, Jalisco está en los 3 entidades federativas que más visitantes tiene". En casos importados Jalisco ocupa el 6to lugar, el rector insiste en que deben cancelarse los vuelos procedentes de ciudades con cercos sanitarios y lamenta que el gobierno federal no haya atendido esta petición.

Rector pide mayor transparencia en las cifras

El 51% de los casos en Jalisco son importados y 49% comunitarios, el estado llegó a un 54% de aislamiento pero la meta es llegar a un 60, informó la sala de situación para el COVID19 de la UdeG, además el rector de la Ricardo Villanueva critica que el gobierno federal no publiqué la información completa y señala que es necesaria mayor transparencia en el manejo de los datos: "Desde hace dos días el gobierno federal no está informando la diferencia entre importados y comunitarios, todos los días cambian la información son documentos cerrados los que exhiben, son PDF que nuestro equipo a tenido que volver a capturar, todos los días por la calidad de datos, nos obligan a capturar todos los datos, por poquita transparencia, borran los datos de los días anteriores, unos días dan unos datos otros días otros". Considera que el foco en la siguiente fase está en la movilidad interna de los estados, endurecer los cercos en las centrales camioneras de estados y entre sus municipios.

Villas Panamericanas no son viables

Las Villas Panamericanas no son viables para utilizarlas como hospital para atender casos de coronavirus, ya que no está adecuado como tal explica Jaime Andrade Villanueva director de los Hospitales Civiles: "No es una opción en este momento, porque se requieren instalaciones especiales de gases medicinales infraestructura hidrosanitaria especial que no tienen las villas". Por ello se eligió al Hospital Ángel Leaño para atender a los pacientes de COVID en el plan de reconversión hospitalaria.