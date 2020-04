Jalisco analiza abandonar el pacto fiscal federal

Por Víctor Ramírez



Ante lo que consideren abusos y maltrato desde el Gobierno Federal algunos gobernadores, entre ellos el de Jalisco, piden que se revise el Pacto Fiscal Federal y en este momento de pandemia se destinen recursos a temas de salud y no a obras que no son prioritarias como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, en caso contrario no se descarta a la posibilidad de salirse de él señaló el jefe del ejecutivo local Enrique Alfaro.

“Si no hay voluntad de la Federación, ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los Estados que estamos produciendo, los que estamos generando riqueza, empleo trabajo y oportunidades para la gente, yo entiendo la postura de Nuevo León y en todo caso, lo que haría, sería, primero mandar un mensaje de voluntad para revisar el Pacto Fiscal, tratando de que no tengamos que romperlo; pero por supuesto que está la disposición legal y la ruta legal para poder salirnos de ese acuerdo”.

Aprovechó la oportunidad para respaldar la demanda de los empresarios de Jalisco en donde piden que se lleva de una convención nacional hacendaria para poder revisar el pacto fiscal.