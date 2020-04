Porque ciudadanos no acataron, endurecen medidas en Sayula

Por Víctor Ramírez

A partir de este día el presidente municipal de Sayula, Daniel Carreón emitió una serie de medidas para prevenir el contagio de coronavirus entre ellas el cierre total del jardín principal frente a la presidencia así como una serie de filtros para detectar personas con posibles síntomas: “Se establecerán tres filtros sanitarios para ingresar al municipio, con el apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y Protección Civil entre otras dependencias del gobierno municipal vamos a hacer filtros confiables, que no sean solo pantallas o, se va a establecer uno de Guadalajara a Ciudad Guzmán frente al noveno batallón, ese acceso estará totalmente cerrado, el Segundo en el entronque y la carretera libre en el sentido de Ciudad Guzmán a Sayula y el tercero en el ingreso de San Gabriel a Sayula”. Además prohibirá que cualquier persona ande en las calles a partir de las 10 de la noche para lo cual la policía municipal, apoyados con militares y la Guardia Nacional invitarán a la gente a irse a sus hogares: “A partir de las 10 de la noche se les hará la invitación por parte de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal para que no estén en la calle, para que no estén en la vía pública, queremos cuidarlos, todas y cada una de las decisiones son por ustedes, no por el gusto del presidente, eso lo estamos haciendo muy a tiempo y para blindar a nuestro municipio”. Decretaron el cierre de negocios no esenciales, guarderías, centros de reunión esto debido a que no acataron voluntariamente las indicaciones emitidas desde hace días. Además quedó prohibido tomar bebidas alcohólicas en la vía pública ya que todos los que sean sorprendidos serán detenidos.