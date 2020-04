Alfaro sobrevuela playas de Jalisco

Por Víctor Ramírez

Estrella en la frente para los jaliscienses tras de que finalmente aceptaron quedarse en sus hogares como parte de la estrategia de contención de contagios de Covid-19, reconoció el gobernador Enrique Alfaro al realizar un sobre vuelo por las playas y hoteles para

“Las playas están totalmente vacías, ni un alma, no hay gente en las albercas de los hoteles ni de los edificios de departamentos, Vallarta no tiene ocupación hotelera y eso me da mucho gusto porque se había manejado la información de que había un gran flujo de personas, sobre todo del área metropolitana hacia Vallarta pero les puedo decir que lo que yo vi, espero nunca mas verlo porque es verdaderamente impresionante, las playas, las albercas, todo está totalmente vacío”.

Dijo que una vez pasada la emergencia sanitaria espera volver con vida todos esos espacios y reactivar la economía de todos.