Pruebas rápidas son avaladas por la FDA y autorizadas por Cofepris

Por: Víctor Ramírez

Al concluir la reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro señaló que finalmente el gobierno federal a través de Cofepris reconoció que las pruebas rápidas que pretendían comprar para detectar casos tempranos de Covid-19 sí están avaladas y reconocidas por las autoridades de Estados Unidos, por lo que de inmediato se reanudarán las compra: “Dentro de las cosas que se platicaron me da mucho gusto que finalmente el Gobierno Federal reconoció lo que veníamos diciendo desde hace días que las pruebas Xpert y Avo están acreditadas por la FDA y afortunadamente han sido ya avaladas por las autoridades mexicanas por la Cofepris por lo que ya no debe haber ningún problema para su importación, hoy se puso el tema sobre la mesa, lo planteamos varios gobernadores y el director del Insabi, Juan Ferrer nos dio esta información lo que habíamos dicho, por qué no sucedió antes, no tiene caso ya darle vueltas al tema”. A partir de este momento buscarán qué proveedor las tiene disponibles para traerlas lo antes posible y aplicar 600 diarias como estaba previsto.