Con un código violeta atenderán violencia intrafamiliar

Por: Luis Antonio Ruiz

Aunque hasta el momento no existen datos de incremento de violencia intrafamiliar debido al aislamiento social por el COVID-19 el gobierno de Jalisco través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres anuncia el operativo especial preventivo, como explicó Fela Pelayo López titular de la Secretaría: "La implementación del código violeta una mayor capacidad para los refugios temporales de mujeres, la ampliación de la fuerza laboral de fiscalía para poder dar seguimiento a mujeres que tienen ordenes y medidas de protección del protocolo de seguridad, para las mujeres ante el COVID-19, y la publicación del protocolo de contención emocional para hombres durante el COVID, el código violeta es un código que se activa dentro del 911 para dar atención prioritaria a estos casos". Por su parte el gobernador Enrique Alfaro Ramírez explicó que se trata de un operativo especial en coordinación con los municipios, es por ello que cerca del 30% de los elementos de las diferentes corporaciones están capacitados para atender el tema de violencia de género con una capacidad de respuesta de 5 minutos una vez recibida la llamada al 911 con la indicación de que se trata de un Código Violeta: "La capacidad que tenemos institucional en este momento de brindar opciones para el refugio temporal de mujeres víctimas de violencia es mucho mayor que la que teníamos en un escenario normal, hemos logrado alianzas con el sector privado no podemos decir en dónde por razones de seguridad, no habrán ningún solo caso que no sea atendido". Los Centros de Justicia para las Mujeres estarán trabajando de manera permanente por la Contingencia por el COVID-19, el programa preventivo ya está en funcionamiento en estos momentos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y a partir del miércoles en todas las regiones del estado. La Fiscalía de Jalisco a través del área especializada en Violencia contra las Mujeres ha recibido este año 418 denuncias, y están vigentes cerca de 5 mil órdenes de protección.