Irresponsables los que se fueron

Por: Víctor Ramírez

Son unos irresponsables todos aquellos jaliscienses que salieron a vacacionar este fin de semana pese a los llamados de quedarse en casa para reducir los riesgos de contagio de Covid-19, aseguró el gobernador Enrique Alfaro, quien apoyó la postura de su homólogo de Nayarit Antonio Echevarría que no dejó pasar tapatíos a sus centros turísticos: "Que tiene razón el gobernador de Nayarit, que independientemente si la gente que está presenta allá es de Gdl o no de dónde sean, quienes estén visitanto lugares a vacacionar son unos irresponsables, así de sencillo, si son de Gdl o de otro lugar quien no haya entendido el mensaje es un irresponsable". Por lo que pidió de nuevo atender los llamados de permanecer en sus hogares y sólo salir para lo que es necesario o urgente.

Aquí la entrevista con el gobernador de Nayarit Antonio Echevarría: