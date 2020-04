Obligan a encuestadores del INEGI a renunciar

Por Giselle Soriano

Encuestadores, verificadores y supervisores qué trabajan en el censo 2020 del INEGI, se manifestaron en las oficinas estatales para exigir que se les pague lo que se debe de manera completa y que no les obliguen a firmar renuncia, cuando su contrato expira hasta el 17 de abril mientras que a algunos supervisores hasta el 27 del mismo mes, comentó Daniel quien es verificador: “Que nos quieren hacer renunciar , puesto que nosotros estábamos contratados hasta el día 17 de este mes, se nos obligó el día sábado avisándonos de un día para otro entregando nuestro material , mochila , chaleco, gorro, credencial y el dispositivo con el que trabajábamos”.

De acuerdo con trabajadores del INEGi, hay dos personas del sexo femenino que probablemente se encuentren contagiadas por coronavirus debido a que el INEGI, no le proporcionó el material para protegerse como cubrebocas y gel antibacterial aunado a que seguían trabajando pese a la emergencia nacional declarada por el gobierno federal, comentó Andrea Gallegos, supervisora del censo 2020 del INEGI en Guadalajara:“Si, Si, están presentando síntomas y aparte el ISSSTE no las atendió, no las quiso atender cuando en capacitación desde la firma del contrato nos dijeron que estábamos con derecho al ISSSTE , entonces ellas se presentaron al ISSSTE, para que las revisaran y no quisieron porque no estaban dadas de alta por el INEGI, esto lo denunciaron ante sus jefes y se lavaron las manos diciendo que no sabían qué pasaba”. Además la supervisora comentó que la pandemia por el coronavirus, originó que se terminara su contrato y que los amenazaran de no ser contratados por otra institución de no firmar la renuncia voluntaria. Además comentó que hay compañeros a quienes se les deben más de una quincena, así como los gastos operativos de más de dos semanas.