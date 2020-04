Anuncia fecha de regreso a clases virtuales en Jalisco

Por Luis Antonio Ruiz

Informa el secretario de educación Juan Carlos Flores que el regreso a clases será hasta el 30 abril esto debido a la continencia del COVID-19, y descarta que se vaya a perder el ciclo escolar: “La emergencia sanitaria es el marco que nos abre una serie de acciones a partir del día de hoy y que va a hacer que podamos seguir trabajando desde casa hasta el día 30 de abril, la declaratoria está alineada perfectamente al Plan Covid 19 de Jalisco y eso hace posible que la Secretaría pueda prepararse para que al término del periodo de Semana Santa y Pascua cada alumno, cada niño, cada joven encuentre sus actividades para el resto de los días hábiles educativos y pueda seguir estudiando en casa”. Aseguró que el que el ciclo escolar 2019-2020 no está perdido y no se perderá porque los alumnos siguen trabajando desde casa, es por eso el llamado a los padres de familia a estar pendientes de las tareas de los hijos: "Y La respuesta es no se ha perdido ni se perderá el ciclo escolar. Se han generado otras experiencias, van a ser necesarios otros sistemas de evaluación, van a ser necesarios. Tal vez cuando se reanude la próxima actividad presencial o el ciclo escolar, actividades remediales y todo esto está previsto en la guía”. Será después del regreso de vacaciones cuando se les proporcione los trabajos de los días restantes para que sigan trabajando los niños en casa, y aseguró que están preparados en caso de ampliarse el periodo por la contingencia por el COVID-19.