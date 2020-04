Tlaquepaque se suma a entregar apoyos económicos

Por: Víctor Ramírez

En sesión de cabildo los regidores de Tlaquepaque aprobaron los recursos para el programa social denominado “Apoyo al ingreso Familiar” a través del cual se les dará 4 mil pesos a familias afectadas por la emergencia sanitaria de COVID19, el cierre de negocios o empresas y que no tengan ningún tipo de ingreso: “Apoyaremos a dos mil familias con un pago único de cuatro mil pesos por vivienda para hacer frente a la emergencia sanitaria, va dirigido a personas de 18 a 65 años que perdieron su ingreso o autoempleo con la afectación de su economía familiar y que no sean beneficiarios de ningún programa social por parte del municipio”. Los beneficiarios deberán comprobar que viven en el municipio, tener identificación oficial y no ser empleado municipal, el apoyo será por una sola ocasión.