Inicia Guadalajara verificación de cierre de negocios no prioritarios

Por Víctor Ramírez

Desde la noche del miércoles las autoridades de Guadalajara comenzaron con el operativo para verificar que los negocios no prioritarios mantengan sus puertas cerradas conforme lo establece la declaratoria de Emergencia Sanitaria por Covid-19 tal como lo explica el jefe de gabinete Erick Tapia.

“El objeto de este operativo es verificar que todos los giros que no son esenciales no estén operando, nos acompañó Protección Civil, la Policía de Guadalajara, inspección y vigilancia, va a ser un operativo permanente durante 30 días que dure el acuerdo, nos tenemos que cuidar entre todos, le hacemos un llamado a los ciudadanos para que se queden en su casa y no acudan a lugares públicos, que sí tiene que pedir comida lo haga para llevar, los tianguis y mercados los visite con una persona por familia”.

A los puestos de comida les notificó que no tiene problemas para laborar pero los exhortó para que se privilegiara el servicio a domicilio o para llevar, además de que apliquen las medidas de sanidad adecuadas.