Cerrarán las playas de Jalisco

Por Víctor Ramírez

Para que en el periodo oficial de vacaciones de Semana Santa y Pascua los jaliscienses no quieran trasladar el aislamiento social a las playas, el gobernador Enrique Alfaro anunció que éstas van a estar cerradas a los turistas, por lo que les pide que no vayan con la intención de meterse al agua ya que son parte de las medidas para prevenir contagios: “Lo que puedo adelantarle a la gente que está pensando en irse a Vallarta o a un destino turístico es que no vayan o no cometan el error de pensar que las cosas van a estar como sí nada, Vallarta como un destino importante a nivel internacional va a tener medidas muy fuertes de restricción, no va haber nada de lo que conocemos en Vallarta, el presidente municipal va a encabezar este esfuerzo”. Asimismo las actividades en destinos de montaña o pueblos mágicos se cancelarán de inmediato como parte de las acciones que se deben de implementar por la Emergencia Sanitaria de Covid-19 y eso implica hasta el cierre de hoteles informó el gobernador Enrique Alfaro: "No habrá servicios turísticos en ninguno de éstos lugares, y si alguien estaba pensando la etapa de aislamiento socia la podía trasladar a estos destinos están equivocados eso no puede suceder, necesitamos solidaridad, implica el cierre de hoteles, bares, tours, servicios turísticos en general". El anuncio se dio tras una reunión con los presidentes municipales de los principales destinos turísticos y les refrendó su apoyo para hacer cumplir estas disposiciones.