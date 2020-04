Cierran filas empresarios y gobierno, piden a AMLO reconsidere apoyo

Por: Víctor Ramírez

En Jalisco los empresarios, sindicatos y gobernador cierran filas para pedirle al presidente Andrés Manuel López reconsiderar su postura sobre los apoyos a los empresarios ya que no piden condonación de impuestos, ni rescates sino “oxigeno” puro para poder sobrevivir a la emergencia sanitaria, explicó el gobernador Enrique Alfaro: “Presidente de México entienda que tiene que haber un plan para apoyar a la iniciativa privada y que de esta manera le iniciativa privada pueda cumplir con su responsabilidad, me parece que el mensaje es claro, nadie le está pidiendo al presidente, rescates como el Fobaproa, me parece que decir es un grave error, es estar confundiendo las cosas, polarizando en un momento difícil al país, acabamos de mandar un mensaje de que hay que tener unidad nacional". A cambio los empresarios buscarán los mecanismo para poder conservar la totalidad de los empleos y garantizar el ingreso íntegro de los que menos ganan.

Traición a la patria pretender cuidar las estadísticas de COVID19

Si prohibir el ingreso de pruebas rápidas para detectar el COVI19 por las autoridades federales y en específico por el subsecretario de salud Hugo López Gatell es una estrategia para cuidar las estadísticas, sería una traición a la patria, señaló el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro: “No quiero yo pensar que lo que está haciendo López Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a La Patria, así de claro, lo que yo espero que el Gobierno Federal entienda que sí Jalisco y todos los estados del país estamos cerrando filas con el presidente, lo menos que esperamos es que se atiendan las peticiones y los planteamientos que con fundamentos estamos poniendo sobre la mesa cómo es el caso de las pruebas masivas, en concreto lo que se acordó es que en plazo no mayor a 72 horas habría una respuesta formal respecto a las pruebas rápidas como medida de prevención”. Agregó que ya varios gobernadores le pidieron al funcionario federal que a través de Cofepris les diga con qué laboratorios sí pueden adquirirlas y cuáles están certificados.