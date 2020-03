Analizarán regreso a clases de la UdeG

Por: Redacción W Radio

Aun no hay fecha para el regreso a clases en la Universidad de Guadalajara, será el 19 de abril cuando la universidad haga un corte sobre la situación del COVID19 y en 15 días aproximadamente anunciarán si regresan o no a clases el 20 de abril, informó el rector Ricardo Villanueva: "El 19 de abril haremos otro corte no es una decisión tomada, queremos ver cómo se comporta esto tenemos tiempo, cabe decir que de todos modos estamos preparando muchos escenarios la Universidad se está preparando para cualquier escenario estar listos para tomar decisiones el 20 de abril, estaremos informando, para poder regresar el 20 de abril o para no regresar con esa claridad lo quiero decir". Pide seguir con las tareas y trabajos en casa, y darle sentido a la continuación de clases en línea.