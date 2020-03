Transporte público opera normal pero con menos unidades

Por: Luis Antonio Ruiz

A la baja en más de 50 % de usuarios en algunas rutas del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, destacó Arnoldo Licea González líder del sindicato del transporte esto a conciencia de la contingencia del COVID-19: "En algunos derroteros unas rutas ha bajado en más del 50% y otras casi están sin usuarios, vemos que este tema del coronavirus cada día está recobrando más fuerza y recae en la preocupación en las personas el hecho de que no quieran salir, nosotros lo que le queremos decir a los usuarios que estamos actuando con responsabilidad se están limpiando los camiones y todos aquellos que tengan que trasladarse el transporte público sigue funcionando, no normalmente porque no hay los suficientes usuarios como para traer todo el parque vehicular, pero en todos los derroteros se sigue prestando el servicio". El líder transportistas pide paciencia a la población porque no está trabajando todo el número de unidades.

Limpian los camiones

Con la finalidad de evitar contagios del COVID-19 en las unidades del transporte público el líder del sindicato del transporte Arnoldo Licea González señaló que están limpiando las unidades en cada vuelta de diferentes rutas: "Ahorita como hay bastante tiempo para hacerlo, se está haciendo en cada vuelta a conciencia ya que están llegando las unidades a las bases y tienen hasta 10, 15 minutos para estar paradas ahí, lo que sí pedimos es hacerlo con responsabilidad". El líder sindical señaló que si algún chófer se siente enfermo, la indicación es que no acudan a laborar.