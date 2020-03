Reforzarán seguridad en Jalisco para evitar rapiña

Por. Víctor Ramírez

Al concluir la reunión de seguridad estatal, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer las nuevas medidas que se implementarán para contener el contagio de Covid-19 entre las que destacan una campaña para prevenir los fraudes cibernéticos y las extorsiones la la cuales se incrementarán de forma importante en esta temporada donde hay un aumento de compras en línea entre otras acciones.

“Que se va a hace un perifoneo homogenizado un solo mensaje para que la gente entienda que en estos momentos solo puede estar en la cae para cosas estrictamente necesarias. Nuestra policía y nuestros equipos de protección civil van a estar invitando a la gente a no estar en la calle si no es necesario, esperemos que los jaliscienses entiendan que lo hacemos por su propio bien. No estamos en un estado de cuarentena obligatoria ni hay toques de queda en Jalisco, que quede claro”.

Además se adelantó que ya se tiene preparado el protocolo y estrategia para evitar sequemos de comercios y quién lo haga le caerá todo el peso de la ley.